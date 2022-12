European Lithium Aktie News: European Lithium büßt am Donnerstagvormittag ein

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 3,3 Prozent auf 0,055 EUR ab. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,055 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,055 EUR.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 0,107 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 48,405 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 0,034 EUR. Mit Abgaben von 64,179 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 15.03.2024.

