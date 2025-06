European Lithium Aktie News: European Lithium zieht am Mittwochvormittag deutlich an

Blick auf European Lithium-Kurs

Die European Lithium-Aktie konnte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 34,4 Prozent auf 0,033 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,036 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,036 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.267.543 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,050 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,829 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Abschläge von 56,707 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net