European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 0,030 EUR.

Die Aktie verlor um 08:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,030 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,028 EUR. Bei 0,030 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 996.500 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,050 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,243 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 52,027 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

