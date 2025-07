European Lithium Aktie News: European Lithium mit herben Abschlägen am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 12,9 Prozent auf 0,042 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 12,9 Prozent auf 0,042 EUR abwärts. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,040 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,043 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.649.466 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 31,100 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,029 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net