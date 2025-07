European Lithium Aktie News: European Lithium legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie konnte um 08:55 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 0,043 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,045 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,043 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.499 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,055 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 28,638 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net