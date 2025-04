Euroraum-Industrieproduktion steigt unerwartet und kräftig

DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Februar entgegen den Erwartungen gestiegen, und zwar kräftig. Wie Eurostat mitteilte, erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag um 1,2 (Januar: minus 0,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang um 0,3 Prozent prognostiziert. Der ursprünglich für Januar gemeldete Anstieg von 0,8 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert.

Die Produktion von Vorleistungsgütern erhöhte sich im Februar um 0,3 (plus 1,4) Prozent, die von Investitionsgütern um 0,8 (0,0) Prozent und die von Verbrauchsgütern um 2,8 (minus 2,49 Prozent. Die Erzeugung von Gebrauchsgütern verringerte sich dagegen um 0,3 (minus 1,5) Prozent.

Starke Produktionszuwächse verzeichneten Irland (plus 10,8) Prozent, Luxemburg (plus 6,3 Prozent) und die Slowakei (plus 5,8 Prozent). Deutliche Rückgänge gab es in Kroatien (minus 3,9 Prozent), Slowenien (minus 1,6 Prozent) und Litauen (minus 1,6 Prozent). Deutschlands Produktion sank um 0,9 Prozent.

