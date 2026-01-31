DAX25.277 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Euroraum-Wirtschaftsstimmung sinkt im Februar wider Erwarten

26.02.26 11:09 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar wider Erwarten eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 98,3 Punkte von 99,3 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf 99,8 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator sank auf 98,3 Punkte von 99,3 im Vormonat.

Wer­bung

Der Rückgang des Indikators war größtenteils auf einen deutlichen Vertrauensverlust im Dienstleistungssektor zurückzuführen, wobei auch das Baugewerbe in geringerem Maße dazu beitrug. Die Stimmung im Industriesektor und bei den Verbrauchern blieb hingegen weitgehend unverändert, während das Vertrauen im Einzelhandel seinen Aufwärtstrend fortsetzte.

Unter den größten Volkswirtschaften der EU sank der Indikator am stärksten in Frankreich (minus 2,8), gefolgt von Polen (minus 1,9) und Italien (minus 0,6), während er in Spanien (0,0), Deutschland und den Niederlanden (jeweils minus 0,2) weitgehend stabil blieb.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone sank auf minus 7,1 Punkte von minus 6,8 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 6,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 12,2 Punkte von minus 12,4 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Wer­bung

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:09 ET (10:09 GMT)