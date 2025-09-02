DAX23.996 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt auf 6,2 Prozent

01.09.25 11:36 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Juli leicht gesunken. Sie sei um 0,1 Prozentpunkten auf 6,2 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Noch nie lag die Quote unter diesem Niveau. Allerdings wurde der Vormonatswert von 6,2 Prozent auf 6,3 Prozent nach oben revidiert.

In absoluten Zahlen fiel die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um 170.000. Im Jahresvergleich ging sie um 161.000 zurück. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug 10,81 Millionen.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,4 Prozent und in Finnland mit 9,5 Prozent. Deutschland weist mit unveränderten 3,7 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jsl/la/mis