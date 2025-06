Eurozone: Industrieproduktion fällt stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im April unerwartet deutlich gefallen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Fertigung um 2,4 Prozent gesunken, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 1,7 Prozent erwartet. Im März war die Produktion um revidierte 2,4 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg um 2,6 Prozent ermittelt worden.

Die Produktion von Verbrauchs-, Gebrauchs- und Investitionsgütern und Vorleistungsgütern ist jeweils gefallen. Zudem gab auch die Energieproduktion nach.

Den stärksten monatlichen Rückgang gab es in Irland, wo die Produktion um 15,2 Prozent fiel. Durch einen hohen Anteil ausgelagerter Produktion ist der Index der irischen Industrieproduktion Eurostat zufolge unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher sein können als in anderen Ländern. In Malta (minus 6,2 Prozent) und Litauen (minus 3,0 Prozent) ging sie ebenfalls deutlich zurück. In Deutschland fiel die Produktion um 1,9 Prozent.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone um 0,8 Prozent. Hier war ein Plus von 1,2 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/