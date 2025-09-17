DAX23.635 -0,5%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.750 -0,4%Euro1,1807 +0,3%Öl67,24 -0,3%Gold3.697 +0,5%
Eurozone: Industrieproduktion steigt nur leicht

16.09.25 11:41 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Juli nur leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte die Fertigung um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone im Juli wie von Analysten erwartet um 1,8 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, war die Entwicklung im Vormonat nicht so schwach wie bisher gemeldet. Demnach sei die Produktion um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, nachdem zuvor ein deutlich stärkerer Dämpfer um 1,3 Prozent gemeldet worden war.

Im Juli stieg die Produktion in allen Industriesektoren, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Nur bei der Energieproduktion wurde ein Rückgang gemeldet.

Den stärksten monatlichen Rückschlag gab es in Estland, wo die Produktion um 5,5 Prozent fiel. In Deutschland legte die Produktion überdurchschnittlich stark um 1,5 Prozent zu./jkr/jsl/jha/