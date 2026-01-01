DAX24.611 +0,5%Est505.837 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 +1,8%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.212 +0,9%Euro1,1724 -0,2%Öl60,55 -0,6%Gold4.389 +1,7%
Eurozone: Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit 9 Monaten

02.01.26 10:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit neun Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 48,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit ist der Indexwert den zweiten Montag in Folge gesunken und erreichte den tiefsten Stand seit März.

Zudem wurde die erste Schätzung für die Stimmung in den Industriebetrieben nach unten revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 49,2 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet. Der Stimmungsindikator rutschte mit dem Dämpfer weiter unter die Schwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet./jkr/jsl/zb