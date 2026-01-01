DAX25.283 ±-0,0%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -1,7%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.183 -0,2%Euro1,1635 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold4.619 -0,2%
Eurozone-Produktion steigt im November um 0,7 Prozent

15.01.26 11:05 Uhr

DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im November unerwartet gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,5 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 2,1 Prozent gerechnet.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 3,6 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Plus von 1,1 Prozent.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im November um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 05:06 ET (10:06 GMT)