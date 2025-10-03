Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone hat sich im September deutlich verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,8 Punkte auf 51,3 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der beste Wert seit acht Monaten. Die zweite Schätzung liegt allerdings leicht unter der ersten Erhebung, in der ein Indexstand von 51,4 Punkten ermittelt worden war. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine etwas stärkere wirtschaftliche Aktivität hindeutet. Beim Indikator für die Gesamtwirtschaft im Euroraum zeigte die zweite Schätzung keine Veränderung. Demnach ist der Indexwert im September auf 51,2 Punkte gestiegen, nachdem er im August bei 51,0 Punkten gelegen hatte. Der Gesamtindex hat damit den höchsten Stand seit 16 Monaten erreicht./jkr/nas