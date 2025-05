Eurozone: Wirtschaftsstimmung hellt sich stärker auf als erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Mai stärker aufgehellt als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um einen Punkt auf 94,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 94,1 Punkte erwartet. Der ESI liegt damit weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Verbessert hat sich das Vertrauen in der Industrie und bei den Verbrauchern. Auch im Einzelhandel und in der Bauwirtschaft verbesserte sich der Wert. Ein wenig verschlechtert hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor.

Mit Blick auf die größten Volkswirtschaften im Euroraum hat sich die Wirtschaftsstimmung in Italien (plus 2,8 Punkte) und Deutschland (plus 1,5) verbessert. In Frankreich (minus 3,5) und Spanien (minus 0,4) verschlechterte sich der ESI hingegen./jsl/jkr/jha/