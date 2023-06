CTS Eventim Aktie News: CTS Eventim präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Das Papier von CTS Eventim konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 60,85 EUR. In der Spitze legte die CTS Eventim-Aktie bis auf 61,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 163.720 CTS Eventim-Aktien.

Bei einem Wert von 71,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2023). Gewinne von 17,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CTS Eventim-Aktie damit 50,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,33 EUR je CTS Eventim-Aktie aus.

CTS Eventim ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 366,25 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 22.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von CTS Eventim.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je CTS Eventim-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com