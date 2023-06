Evonik Aktie News: Anleger greifen bei Evonik am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Evonik 17,93 EUR

1,33% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Evonik-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Evonik-Aktie bis auf 17,93 EUR. Bei 17,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14.256 Evonik-Aktien gehandelt.

Bei 26,02 EUR markierte der Titel am 07.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,16 Prozent. Bei einem Wert von 16,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,73 EUR.

Evonik veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.005,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evonik 4.498,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Evonik am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Evonik.

Experten taxieren den Evonik-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Evonik-Aktie

Evonik-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

BVB-Aktie auf Talfahrt: Was Anleger über Fußball-Aktien wissen sollten

BASF-Aktie im Plus: BASF will mit neuem Rhein-Binnenschiff gegen Niedrigwasser vorgehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik AG

Bildquellen: EVONIK