Evonik-Aktie nach Insidertrade

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 01.06.2023 bei Evonik verzeichnet. Evonik meldete den Insiderdeal am 05.06.2023. Evonik-Vorstand Wessel, Thomas vergrößerte am 01.06.2023 die eigene Aktienposition. Wessel, Thomas erwarb 3.000 Aktien für je 17,76 EUR. Der Evonik-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,90 Prozent auf 17,69 EUR.

Die Evonik-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,50 Prozent im Plus bei 18,51 EUR. In der Summe wechselten via FSE 1.861 Evonik-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Evonik beläuft sich unterdessen auf 8,56 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 466.000.000 Anteilsscheine.

Am 01.06.2023 wurden bereits Evonik-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Vorstand, Kullmann, Christian bei Evonik, vergrößerte sein Investment um 5.629 Aktien für jeweils 17,71 EUR.

Redaktion finanzen.net

