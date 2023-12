EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 18,19 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 18,19 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.224 EVOTEC SE-Aktien.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 18,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,40 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

