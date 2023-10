EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 19,35 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 19,35 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,35 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,01 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.685 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,49 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt nachmittags zu

Freundlicher Handel: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen