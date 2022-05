EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 16:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 23,28 EUR. Bei 23,38 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 137.840 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 45,83 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 49,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 5,53 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,29 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 12.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 10.05.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 0,259 EUR im Jahr 2023 aus.

