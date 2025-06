EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag gefragt

Kurs der EVOTEC SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 7,12 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 7,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 7,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 397.539 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 49,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 28,95 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,96 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,470 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

