EVOTEC SE-Aktie aktuell: EVOTEC SE freundlich

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,51 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 34,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.147 EVOTEC SE-Aktien.

Am 27.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,00 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,31 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2020 erreicht.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,50 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,307 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim , Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.

EVOTEC-Aktie im Minus: Zusammenarbeit mit Uni Erlangen bei Nierenerkrankungen

April 2021: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zu halten

EVOTEC-Aktie dreht ins Minus: Bristol-Myers Squibb verlängert Partnerschaft mit EVOTEC

