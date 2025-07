EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Montagvormittag auf rotes Terrain

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 6,94 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 6,94 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,80 EUR nach. Bei 6,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 62.001 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 52,98 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,11 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,19 Prozent verringert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

