EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 7,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,6 Prozent auf 7,00 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 299.382 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. 51,63 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 27,76 Prozent Luft nach unten.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,80 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 199,98 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,73 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

