EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 18,06 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 18,06 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 17,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.444 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 35,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 18,05 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 196,28 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EVOTEC SE einen Umsatz von 172,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

