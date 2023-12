EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Dienstagnachmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,14 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 18,14 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 17,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,15 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.832 Stück gehandelt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 25,40 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

