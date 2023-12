EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 18,08 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 18,08 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 17,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,15 EUR. Bisher wurden heute 23.125 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,18 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 18,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,40 EUR an.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

EVOTEC-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten