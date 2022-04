EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag in Rot

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 28,00 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 27,86 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 28,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.431 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 45,83 EUR. Gewinne von 63,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 16,93 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 43,86 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 11.05.2022.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 30.03.2023 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie mit schwerem Stand: EVOTEC trotz des Bayer-Rückschlags kein Flop

So stuften die Analysten die EVOTEC SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktien von Delivery Hero, AUTO1 und ABOUT YOU gefragt: Anleger greifen bei zuletzt schwachen Werten zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images