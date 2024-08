EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag freundlich

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 8,14 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,52 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 198.026 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 65,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 22.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

