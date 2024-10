EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von EVOTEC SE

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 5,97 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 5,97 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,92 EUR ein. Bei 5,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.304 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,69 EUR an. Mit einem Zuwachs von 263,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 15,17 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,709 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

