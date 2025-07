EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,25 EUR zu. Bei 7,28 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 239.440 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Gewinne von 46,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 30,23 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,80 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 208,73 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 199,98 Mio. EUR.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,476 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

