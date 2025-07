EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 7,20 EUR zu.

Um 11:43 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,17 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.586 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,50 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 42,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,80 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,476 EUR je Aktie aus.

