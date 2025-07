EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 7,13 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,13 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 7,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.548 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,05 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,80 EUR an.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,476 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

