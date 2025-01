EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Donnerstagmittag zu

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,50 EUR nach oben.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 8,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,50 EUR. Bei 8,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.915 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2024 auf bis zu 18,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 111,89 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 40,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 27.03.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

