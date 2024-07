EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 9,11 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 9,11 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 8,85 EUR. Bei 9,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.606.059 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 168,42 Prozent wieder erreichen. Bei 7,22 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 20,76 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,00 EUR.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 208,73 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR umsetzen können.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,212 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie gesucht: EVOTEC und Pfizer kooperieren bei Wirkstoffforschung

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX