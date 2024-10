EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,62 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,62 EUR. Bei 5,65 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.485 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 285,94 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,76 EUR.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 182,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 170,28 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,712 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

