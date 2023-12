EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Mittag ein

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,25 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,25 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 18,07 EUR. Mit einem Wert von 18,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 74.526 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,48 EUR je Aktie belaufen.

