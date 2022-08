EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE springt am Nachmittag hoch

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 26,71 EUR. Bei 26,71 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,14 EUR. Zuletzt wechselten 376.813 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 41,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 32,49 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,50 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,14 Prozent auf 164,67 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,22 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Am 09.11.2023 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images