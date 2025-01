EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 8,23 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 8,23 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,20 EUR. Bei 8,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 352.140 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,16 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 62,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX fester

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge

Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain