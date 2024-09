EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Freitagnachmittag zu

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 6,25 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 6,25 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,07 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 466.192 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 275,04 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,28 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,575 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

