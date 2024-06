EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag höher

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 8,54 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 8,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,54 EUR. Mit einem Wert von 8,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 51.108 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 186,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 3,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 208,73 Mio. EUR, gegenüber 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,28 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,164 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

