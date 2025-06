EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag in Rot

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,38 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,38 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,36 EUR aus. Bei 7,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 153.641 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 43,90 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,44 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,96 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

