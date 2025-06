EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 7,38 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 7,38 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,34 EUR ab. Bei 7,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.446 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 31,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,96 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 EUR erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,98 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

