EVOTEC SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14.07.2022 09:22:01 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,50 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 24,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,44 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 8.254 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 46,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 20,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 11.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,32 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 164,67 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,09 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images