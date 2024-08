EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,95 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 5,95 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 556.303 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 293,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,96 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 12,40 EUR angegeben.

Am 22.05.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 208,73 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

