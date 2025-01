EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 7,75 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 7,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 7,75 EUR. Mit einem Wert von 8,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 203.879 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 34,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie aus.

