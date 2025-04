EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von EVOTEC SE

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 5,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 5,74 EUR abwärts. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 182.830 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 11,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 06.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,867 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot