EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 5,40 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 5,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,23 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 981.234 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 75,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,76 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,809 EUR einfahren.

