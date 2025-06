EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 7,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 7,09 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.301 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,83 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 28,61 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,96 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 208,73 Mio. EUR gelegen.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,470 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben