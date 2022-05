EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit Abschlägen

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 19.05.2022 12:04:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 23,90 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,59 EUR. Zuletzt wechselten 84.628 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,83 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 47,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 20,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 18,55 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,83 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 164,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,09 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,271 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

